Virüsle ilgili asılsız bilgilerle bozulan uyku düzenini sağlama önerileri

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında sosyal medyada yayılan asılsız bilgiler nedeniyle vatandaşların bozulan uyku düzeninin öncelikle bu konuda doğru bilgilerin öğrenilmesi, yatmadan yarım saat önce egzersiz ya da ılık bir duş alınması ve kitap okuyarak giderilebileceğini belirtti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde de görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının insanların hem genel sağlıklarında hem de gündelik yaşamlarından ciddi değişiklikler ortaya çıkardığını dile getirdi.

Söz konusu değişikliklerin insanların kaygılandırdığını ifade eden Fidan, "Bu kaygı da insanın yaşam düzenini bozuyor. Düzenin bozulmasından uyku da olumsuz etkileniyor." dedi.

Aşırı kaygılı kişilerin 3'te 2'sinde uyku bozukluğu meydana geldiğini aktaran Fidan, uyku bozukluğu olanların yarısında da kaygı görüldüğünü dile getirdiğini söyleyerek, "Koronavirüs, kaygılanan insanların uyku düzenini bozdu. Bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlayacak en önemli unsurlarından biri de sağlıklı ve düzenli uykudur." ifadelerini kullandı.

– "Asılsız ve yanlış bilgiler bilinçaltına yerleşiyor"

Fidan, kaygının en önemli nedenlerinden birinin, son dönemde asılsız bilgilerden kaynaklanan yanlış haberler olduğunu belirtti.

Asılsız ve yanlış bilgilerin kişilerin bilinçaltına yerleştiğini anlatan Fidan, şu değerlendirmede bulundu:

"Son dönemde koronavirüsle ilgili sosyal medyada dolanan gerçek dışı bilgiler ve haberler uyku düzenini bozuyor. Bu durumda güvenilir haber kaynaklarını takip edip doğru bilgiyi almak gerekiyor. Oradan gelecek uyarılara yönelik hareket tarzı benimsenmelidir. Uyku düzeninin tekrar sağlıklı hale gelebilmesi için uykudan hemen önce evde yarım saatlik egzersiz yapılmalıdır. Böylece endorfin hormonu aktive edilecektir. Bu da kişinin hem kaygısı azaltır hem de uyku düzenini sağlar. Kişiler uyumadan önce güzel bir kitap okumalı ya da ılık bir duş almalıdır. Bunlar da uykuya geçiş düzenini sağlayıp uykunun devam ettirilmesini kolaylaştırır."