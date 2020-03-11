“Virüsten korunun, siyasette yeni dengelere dikkat edin” – Kulis (11 Mart 2020)





Kulis’te İsmail Dükel ve konukları MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ve Hıfzısıhha Eski Başkanı Dr.Erol Afşin, Türkiye’de de ortaya çıkan koronavirüs salgınını ve yeni kurulan partilerin siyasette ortaya çıkaracağı durumu değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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