‘Virüsün ABD Ekonomisine Etkisi Kısa Dönemli Olacak’ 

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Amerikan ekonomisinin Corona virüsü salgınından göreceği etkinin kısa dönemli olmasını beklediğini söyledi. Mnuchin, Başkan Donald Trump yönetiminin, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek tüm adımlar konusunda seçeneklerini açık tuttuğunu belirtti.

Bu arada Corona krizi yüzünden sıkıntılı bir hafta geçiren ABD borsaları bugün tekrar toparlanarak güne yükselişle başladı. Corona salgınının olası etkilerinden duyulan endişeler yüzünden borsalar son birkaç gündür 1987’den bu yana en kötü kayıplarını yaşamış ve bu hafta içinde işlemlere iki kez ara verilmek zorunda kalınmıştı.

CNBC kanalına konuşan Mnuchin, ABD Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası FED’in piyasaları açık tutup likiditeyi desteklemek, ihtiyaç olduğu durumda bankalara yardım etmek ve küçük işletmelere yönelik kredilerde ciddi boyutta artışa gidilmesi için çalıştığını belirtti.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’la ekonomik yardım paketi konusundaki müzakerelerin iyi gittiğini ifade ede Mnuchin, ‘’Elimizdeki tüm araçları değerlendiriyoruz’’ mesajını verdi.

Mnuchin, virüsten kaynaklı ekonomik etkinin ne kadar süreceğinin belli olmadığı ancak yıl sonuna kadar güçlü bir ekonomik canlanma beklediğini vurgulayarak, yatırımcılara uzun vadeye odaklanmaları çağrısında bulundu.

Mnuchin, ‘’Tıp uzmanları bize kesin bir zaman dilimi veremiyor, bir ay mı iki ay mı üç ay mı sürecek bilmiyoruz ama bu dönemi atlatacağız. Yıl sonuna kadar bence ekonomik faaliyetlerde büyük bir yeniden sıçrama göreceksiniz’’ dedi.

Mnuchin daha sonra Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’e gümrük vergileri konusunda bir gevşemeye gidilmesinin şu anda masada olmadığını belirtti.