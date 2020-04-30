“Virüsün Wuhan Laboratuvarından Geldiğine Dair Delil Gördüm” 

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsünün Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden geldiği yönünde ikna edici delil gördüğünü söyledi. Delile ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, “Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi” dedi.

Başkan Trump Beyaz Saray’da Corona virüsünün en çok etkilediği risk gruplarından olan yaşlıların katıldığı bir etkinlikte konuştu. Trump yönetiminin Çin’e karşı bazı yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde düzenlenen etkinlik, Trump’ın gazetecilerden soru almaya başlamasıyla basın toplantısına dönüştü.

“Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi”

Trump, Corona virüsünün nasıl yayılmaya başladığı ve nereden geldiği konusunda farklı teorilerin bulunduğuna işaret ederek, “Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi” dedi.

“Çin zeki bir ulus. Bilimsel açıdan ve pek çok açıdan. Bu virüsü durdurabilirdi” diyen Başkan Trump, konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i doğrudan sorumlu tutmaktansa kaçındı.

Basın toplantısında muhabirlerden biri Başkan Trump’a “Şu ana kadar Wuhan Viroloji Enstitüsü’nün virüsün kaynağı olduğuna ilişkin ikna edici düzeyde bir şey gördünüz mü?” diye sordu.

Trump soruyu “Evet. Evet gördüm” sözleriyle yanıtladı. Ancak bunu kendinden emin bir şekilde söylemesinin sebebinin ne olduğu yönündeki ikinci soruya, “Bunu size söyleyemem. Bunu söylememe izin yok” yanıtını verdi.

ABD Başkanı, “Bu konuyla ilgili farklı teoriler var. Hem bilimsel açıdan hem de istihbari açıdan bakıyoruz. Hata mı yapıldı? Kaza mı oldu?” dedi ve yakın zamanda bu sorunun cevap bulabileceği imasında bulundu.

“Dünya Sağlık Örgütü Çin’in PR ajansı”

Trump basın toplantısında bir kez daha Dünya Sağlık Örgütü’nü (WHO) eleştirdi, WHO için “Çin’in Halkla İlişkiler Ajansı gibi” ifadelerini kullandı, “Kendisinden utanmalı” dedi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden Perşembe sabahı yapılan açıklamada, istihbarat camiasının virüsün insan tarafından üretilmediği ve virüsün genetiğinin değiştirilmiş bir virüs olmadığı yönündeki bilimsel görüşe katıldığı belirtilmişti. Ancak açıklamada, virüsün Wuhan’daki laboratuvardaki bir kaza sonucu yayılmaya başlayıp başlamadığını belirlemek için yeni bilgi ve istihbaratı ayrıntılı bir şekilde incelemeye devam edecekleri de kaydedilmişti.

Çin’e farklı yaptırım seçenekleri değerlendiriliyor

Trump yönetimi Corona virüsü salgını sebebiyle Çin’e yönelik bazı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyor. Perşembe günü yönetimden üst düzey yetkililer, seçenekleri değerlendirmek ve bu konuda bir strateji belirlemek üzere bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin’in Wuhan’daki laboratuvara erişim izni vermediğini savunmuş, Pekin’i şeffaf olmamakla suçlamıştı.

Wuhan Viroloji Enstitüsü ise virüsün laboratuvarda yaşanan bir kaza sonucu yayılmış olabileceğine ilişkin iddiaları yalanlamıştı.