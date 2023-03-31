Vitor Hugo’nun ardından Trabzonspor’dan ayrılacak ikinci isim belli oldu!

38 milyon Euro’luk net maaş maliyetini yeni sezonda 25 milyon Euro’nun altına çekmek isteyen Trabzonspor’un yeni yönetimi, Vitor Hugo’ya ayrılık için izin verdi. Geçtiğimiz yıldan beri Brezilya kulüplerinin peşinde olduğu tecrübeli stoper, son süreçte annesinin yaşadığı ciddi rahatsızlık nedeniyle ülkesine dönmek istediğini Başkan Ertuğrul Doğan’a bildirdi.

Eşyalarını toplamaya başladı

Bunun üzerine ‘Teklif getir’ denirken, Bahia Kulübü Fırtına’nın kapısını çaldı. Brezilya ekibi, bonservis olarak 2 milyon Euro civarında bir rakam önerirken, taraflar anlaşmaya vardı. Eşyalarını toplamaya başlayan 31 yaşındaki Sambacı’nın kısa zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.

1.4 milyon Euro alacaktı

2020’nin Ekim ayında 4 eşit taksit halinde ödenmek kaydıyla bonservisine 3.2 milyon Euro verilen Hugo’nun Trabzonspor’la 1 yıl daha kontratı bulunuyordu. Bu sezon 1 milyon 350 bin Euro kazanan başarılı savunmacı, gelecek yıl 1.4 milyon Euro alacaktı. Kadrodaki temizlik operasyonuna erken başlayan yönetim, değerini bulan hemen her ismi göndermeyi düşünüyor.

Şimdi gözler Peres’te

Vitor Hugo’nun ardından ayrılması beklenen bir diğer isim; Bruno Peres. Vatandaşı gibi ülkesinden teklifler alan 33 yaşındaki sağ bek, Brezilya’ya dönmek istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Peres’in maaşı imza parasıyla birlikte 1.7 milyon Euro. Yakın zamanda Peres konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aksi takdirde sezon bitiminde tecrübeli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.