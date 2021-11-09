Viyana’da genelevi aşı merkezine çevirdiler

Son dönemde corona virüsü vakalarının yükselişte olduğu Avrupa ülkelerinden Avusturya’da dikkat çeken bir uygulama başladı.

Sozcu.com.tr

Yetkililer Avusturya’nın başkenti Viyana’daki bir genelevi Covid-19 aşı merkezi haline getirdi.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı aşı merkezine giderek fotoğraf çekimleri yaptı. Mekanda hemşire kostümü giyen bir kadın aşı olmak isteyenleri karşıladı.



Aşı olanlara başka bir aşı merkezinde aşı olmuşlar gibi sertifika ve aşı kartı verildiği de açıklandı.

Reuters’ın fotoğraf çekimi sırasında Gerhard isimli bir adam aşı oldu.