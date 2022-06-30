VOA Türkçe ve DW Türkçe’ye erişim engeli

‘DW Türkçe’ ile ‘Amerika’nın Sesi’ web sitelerine lisans başvurularını yapmadıkları gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Almanya merkezli DW Türkçe ile ABD merkezli Amerika’nın Sesi’nin (VOA Türkçe) web sitelerine erişim engeli getirildi. Karar RTÜK’ün talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. RTÜK, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle sitelerin erişime engellenmesini istemişti.

Amerika’nın Sesi web sitesindeki uyarıda”30/06/2022 tarihli ve 2022/7982 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” ifadesi yer alırken, DW Türkçe’de “30/06/2022 tarihli ve 2022/7978 D.İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir” açıklaması yer aldı.

Karar sonrası Amerika’nın Sesi, “RTÜK’ün 9 Şubat’taki kararı doğrultusunda görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmamaları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe’ye erişim engelleme kararı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin bugünkü kararıyla hayata geçirildi” açıklamasında bulundu.

“İŞTE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İLERİ DEMOKRASİ”

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı da kararı sosyal medya hesabından “Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’nin erişimi RTÜK Başkanlığının istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi. İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!” diye duyurdu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Şubat ayında Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin denetleneceğini bildirmişti. RTÜK, Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine lisans için 72 saat tanımış, lisans başvurusunda bulunmayanların ise erişimlerinin engelleneceğini söylemişti.

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