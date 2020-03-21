Vodafone AVM mağazalarını kapatıyor

Vodafone AVM mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin diğer mağazaları ise pazar günleri hariç sadece 12:00-18:00 arasında hizmet verecek.

Vodafone’dan müşterilerine gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Müşterimiz, Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. COVID-19 ile mücadeleye AVM’lerde bulunan mağazalarımızı bugünden itibaren kapatarak destek oluyoruz. Diğer mağazalarımız Pazar hariç her gün 12:00 ve 18:00 arası hizmet verecektir. Hattınızla ilgili tüm işlemleri vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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