Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu'na Altın Stevie ödülü

İSTANBUL (AA) – Vodafone Türkiye, geçen yıl 10'uncusunu yayınladığı ve dijital bir anlayışla hazırladığı "2020 Sürdürülebilirlik Raporu" ile, 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde "Diğer Yayın Türlerinde İnovasyon Ödülü" kategorisinde Altın Stevie aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, jüri değerlendirmesinde "Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu"nun kapsamı, içerik kalitesi, görsel kullanımı, anlatım ve sunum şekli, mesajlarının netliği ve yenilikçi yaklaşımına dikkat çekildi.

Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone Türkiye’nin 1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı “2020 Sürdürülebilirlik Raporu”, bu yıl ikincisi düzenlenen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'nde "Diğer Yayın Türlerinde İnovasyon Ödülü" kategorisinde Altın Stevie'ye layık görüldü. "Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu"; kapsamı, içerik kalitesi, görsel kullanımı, anlatım ve sunum şekli, mesajlarının netliği ve yenilikçi yaklaşımı ile değerlendirme komitesinden övgü aldı. 2021 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri, 2 Haziran'da düzenlenecek sanal törenle sahiplerini bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, sürdürülebilirliği iş yapma biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Amacımız, sektörümüzde sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek. 'Amaç odaklı bir şirket' olarak, sürdürülebilirlik yol haritamıza uygun aksiyonlar almaya ve bunları paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı 2010 yılından bu yana kamuoyuyla düzenli bir biçimde ve gönüllü olarak şeffaflıkla paylaşıyoruz. Son raporumuzda, ana değer alanlarımız olan Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularında hedeflerimizi ve performansımızı nasıl yönettiğimizi aktardık. Raporumuzu dijital bir anlayışla hazırladık. Çok sayıda web sayfasına link vererek, metinleri görsel video içeriklerle destekleyerek interaktif bir rapor oluşturduk. Raporumuzun, dünyanın önde gelen ödül programlarından Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri'nde Altın Stevie almasından son derece mutluyuz. Vodafone olarak, sürdürülebilirliği temel iş stratejimizin bir parçası olarak görmeye ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz."

– Dijital anlayışla hazırlandı

Açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, sürdürülebilirlik alanında 2010 yılından bu yana gönüllü olarak ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda uluslararası standartlarda, hedef-performans bazlı raporlama yapıyor. Şirket, 10'uncu raporunda, ana değer alanları olarak belirlediği Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre konularındaki proje ve çalışmalarını aktardı, paydaşlarının görüşlerine yer verdi. Dijital bir anlayışla hazırlanan rapor, çok sayıda video ve web sayfasına link verilerek interaktif hale getirildi. Şirketin amaç odaklı çalışmalarını en iyi şekilde anlatmak için içeriklerin metin, görsel ve videolarla zenginleştirildiği rapor, mobil cihaz ve masaüstü bilgisayar uyumlu olup, daha kolay okunabilir bir yapı sunuyor.

"Vodafone Türkiye 2020 Sürdürülebilirlik Raporu", geçen yıl Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2020 Inspire Ödülleri "Kurumsal Yayın" kategorisinde de Gümüş Ödül'e layık görülmüştü.

– 17 ülkeden 400'ü aşkın başvuru

Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri kapsamında verilen Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, bölgedeki 17 ülke genelinde şirket ve organizasyonları yıl içinde kaydettikleri inovatif başarılardan dolayı ödüllendiren tek program olma niteliği taşıyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri'ne bu yıl 400'ü aşkın başvuru yapıldı.Başvuruların "Ürün ve Servis İnovasyonunda Mükemmeliyet Ödülü", "Yenilikçi Yönetim Ödülü", "Kurumsal Websitelerinde İnovasyon Ödülü" gibi çeşitli kategorilerde değerlendirildiği yarışmada, Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülü sahipleri, 6 farklı jüride 60'ı aşkın yöneticinin verdiği ortalama puanlar sonucunda belirlendi.