Vodefone’dan son çeyrekte 3.1 milyar TL gelir

2019 sonu itibarıyla Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşti. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.3 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon artışla 14.2 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 60.4’ünü oluşturdu.

SABİT HİZMET GELİRİNDE ARTIŞ

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 159 bin net abone artışı ile 1 milyonu aşarken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.2 arttı.

Yeni nesil erişim teknolojileri kullanan abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 275 bine ulaşan şirketin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 8.4 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Tüm kanallarda tek bir odağımız var; o da dijitalleşme. Dijital müşteri sayımız 13.4 milyonu aştı” dedi.