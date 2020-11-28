Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal
Solhanspor: Krauchuk, Orçun Ergün, Nevzat Mert Güneş, Hakan Polat, Massari, Ali İhsan Heper (Kuklinski, Muzaffer Yönet, Burak Hazırol, Koray Şahin, Yusuf Erdem)
Halkbank: Volkan Döne, Walsh, Efe Bayram, Hernandez, Faik Samet Güneş, Berger (Caner Ergül, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Setler: 15-25, 23-25, 16-25
Süre: 86 (25, 33, 28)
BİNGÖL (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank deplasmanda Solhanspor'u 3-0 yendi.
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