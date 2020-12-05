Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Baroti, Husaj, Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Uğur Kılınç (Çağatay Durmuş, Serkan Kılıç, Fatih Cihan, Anıl Tokat, Berk Dilmenler)
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmegiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Efe Er)
Setler: 22-25, 25-21, 32-34, 18-25
Süre: 124 (27, 28, 43, 26)
BURSA (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Haliliye Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
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