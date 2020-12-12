Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Vesel Eroğlu Spor Salonu

Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Berk Yılmaz, Görkem Sertel, Abrahan (Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Kaan Kar, Okay Serçe, Fatih Ürün)

Ziraat Bankkart : Atanasov, Ter Maat, Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Muhammed Ertuğrul, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, İbrahim Halil Yücel, Emin Gök, Burakhan Tosun)

Setler: 28-30, 23-25, 15-25

Süre: 93 dakika (37, 32, 24)

AFYONKARAHİSAR (AA) – Voleybol Efeler Ligi'nin 21. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

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