Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Halil İbrahim Kurt, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Ahmet Karataş)
Afyon Belediye Yüntaş: Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Alfonso, Görkem Sertel, Vefa Yılmaz (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Enaboifo)
Setler: 25-17, 25-18, 25-23
Süre: 75 dakika (23, 23, 29)
İSTANBUL (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.
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