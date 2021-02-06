Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, De Souza, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Gelinski (Deniz İvgen, Dautefendic, Bruno, İbrahim Emet, Kadir Cin, Murat Tokgöz)
Arkas Spor: Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz (Burak Çevik, Osman Çağatay Durmaz, Mustafa Koç, Bravo, Lagumdzija, Winkelmuller)
Setler: 28-30, 20-25, 25-20, 23-25
Süre: 122 dakika (32, 28, 29, 33)
ANKARA (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.
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