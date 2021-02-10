Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Halkbank: Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)

Sorgun Belediyespor: Hüseyin Koç, Burhan Zorluer, Ahmet Samet Baltacı, Abreu, Cirovic, Yiğit Yıldız (Umut Demir, Mesut Akman, Gürkan Kadir Uz, Rahmi Çağlar Aksoy, Pavlovic)

Setler: 25-22, 25-16, 25-17

Süre: 79 dakika (27, 25, 27)

ANKARA (AA) – AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u sahasında 3-0 yendi.

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