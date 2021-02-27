Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çildir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Uğur Güneş, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Uğur Güneş, Ahmet Umur Şahin, Emre Berat Fırat, Baturay Çağan Serçiler)
Solhanspor: Muzaffer Yönet, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Miskevich, Massari, Koray Şahin (Burak Hazırol, Serhat Uzun, Orçun Ergün, Kuklinski)
Setler: 16-25, 21-25, 25-23, 20-25
Süre: 107 dakika (22, 29, 29, 27)
İSTANBUL (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Solhanspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.