Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

İnegöl Belediyespor: Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Ahmet Arslan (Caner Dengin, Ahmet Emre Çetinkaya, Ahmetcan Büyükgöz)

Spor Toto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Ali Deniz Yılmaz, Kemal Kayhan, Gelinski (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Ferreira, Kadir Cin, Amel, İbrahim Emet)

Setler: 25-21, 28-26, 26-24

Süre: 104 dakika (32, 35, 37)

BURSA (AA) – Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik serisi ikinci maçında İnegöl Belediyespor, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Seride durum 1-1'e gelirken, tur atlayacak ekip 16 Mart Salı günü Ankara'da oynanacak son karşılaşmada belli olacak.

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