Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Winkelmuller, Efe Mandıracı, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Çağatay Durmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Berezhko, Ertuğrul Gazi Metin, Torres, Melih Sıratca (Onurcan Çakır, Burutay Subaşı)

Setler: 24-26, 21-25, 27-25, 25-21, 19-17

Süre: 135 dakika (29, 28, 30, 26, 22)

İZMİR (AA) – AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Arkas Spor adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta'da antrenör Nedim Özbay'ın yerine takımın başında Umut Çakır yer aldı.

Arkas Spor, yarı finalde Halkbank-Tokat Belediye Plevne eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Pazartesi günü Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda karşılaşacak.

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