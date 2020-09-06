Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

İSTANBUL (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekip, rakibine 25-22, 32-30 ve 25-17'lik setlerle üstünlük kurdu.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan ve lider durumda bulunan Fenerbahçe Opet, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Grupta bir galibiyeti bulunan Türk Hava Yolları ikinci, oynadığı 2 maçı da yitiren Beşiktaş ise üçüncü sırada yer alıyor. C Grubu'nun diğer temsilcisi Sarıyer Belediyespor'un maçları, bazı oyuncularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.