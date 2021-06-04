Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Desportivo Municipal de Santo Tirso
Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Ilaria Vagni (İtalya)
Türkiye: Oğuzhan Karasu, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Efe Mandıracı)
Belarus: Burau, Kurash, Bahatka, Panasenko, Babkevich, Davyskiba (Budziukhin, Shkredau, Tsiushkevich, Masko)
Setler: 25-20, 25-23, 25-19
Süre: 84 dakika (29, 28, 27)
İSTANBUL (AA) – A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu ikinci etap ilk maçında Belarus'u 3-0 mağlup etti.
Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen ikinci etaptaki ilk maçında Belarus ile karşılaşan milli takım, salondan 3-0 galip ayrıldı.
Belarus'ta gerçekleştirilen ilk etapta tüm maçlarını kazanan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla C Grubu'nda 4'te 4 yaptı.