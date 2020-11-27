Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

FİLİBE (AA) – VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Bulgaristan'ın VC Maritza ekibini 3-1 yenmelerine ilişkin, "Takımımız voleybolda bir adım daha ileri gitti. Yolumuz devam ediyor." dedi.

Guidetti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada oynadıkları üç maçın tamamını kazandıklarını belirterek, "Bu tabii ki normal çünkü bizim takım LKS Commerson LODZ, ASPTT Mulhouse ve VC Maritza Plovdiv’den çok daha iyi. İyi bir turnuva oldu." diye konuştu.

Takımdaki oyuncular ile üç, dört gün maç görüntülerini izleyip, değerlendirme yapacaklarını dile getiren Guidetti, "Takımımız voleybolda bir adım daha ileri gitti. Yolumuz devam ediyor ama Filibe sonrası ben mutluyum. Bugünkü maçımız çok farklı oldu. İlk üç set çok çok kolaydı. 4. sette konsantrasyonu biraz eksik gördüm ancak ona rağmen maçı kazandığımız için memnun kaldım." ifadesini kullandı.

Takım Kaptanı Melis Gürkaynak da geçen sene finale kadar yükselip, daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynayamadıkları maçtan dolayı şimdi Şampiyonlar Liginde devam etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Yine salgın nedeniyle formatın da geçen seneye göre daha farklı olduğunu anlatan Gürkaynak, şöyle konuştu:

"(Filibe'de) Üç tane başarılı maç oynadığımızı düşünüyorum. Takım olarak grafiğimiz ilk maçtan son maça kadar yükselen bir grafikti. Bu bizim için önemliydi. Buradan üç galibiyetle ayrılıp, tekrar Türkiye'deki Galatasaray maçına odaklanacağız. Çalışmalarımız bu yönde olacak."