ANKARA (AA) – Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nda ikinci gün maçları oynandı.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçlarda Akkuş Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u, Cizre Belediyespor da Jeopark Kula Belediyespor'u aynı skorla 3-0 mağlup etti.
Final Grubu'nda yarın saat 13.00'te Jeopark Kula Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve saat 16.00'da Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
Grupta oynanan ilk gün maçlarında Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor'u 3-0, Jeopark Kula Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup yenmişti.