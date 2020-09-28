Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 6. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

– Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Sistem9 Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

16.30 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta (Aksaray)

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)

19.00 Eczacıbaşı VitrA-PTT (Eczacıbaşı)

30 Eylül Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe Opet-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek)

Not: İlbank-VakıfBank müsabakası, konuk takımın oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

– AXA Sigorta Efeler Ligi

30 Eylül Çarşamba:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)

17.30 Tokat Belediye Plevne-Spor Toto (Ali Yücel)

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)

1 Ekim Perşembe:

15.00 Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Karşıyaka)

Not: Ziraat Bankkart-Afyon Belediye Yüntaş müsabakası, konuk ekibin oyuncuları ile teknik ekibinden bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi. Ayrıca Arhavi Voleybol-Arkas Spor ve Altekma-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları, 14 Ekim'de oynanacak.