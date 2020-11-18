Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Berra Eren, Pelin Özkılıççı, Cansu Ayyıldız)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu)
Setler: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25
Süre: 89 dakika (21, 21, 27, 20)
AYDIN (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
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