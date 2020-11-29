Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut
Türk Hava Yolları: Nursevil Aydınlar, Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Merve Dalbeler, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Ada Germen)
İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Mori (Ceren Çınar, Yaprak Erkek, Ceren Önal, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-12, 23-25, 25-18, 25-15
Süre: 108 dakika (20, 32, 31, 25)
İSTANBUL (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 19. haftasında Türk Hava Yolları, İlbank'ı sahasında 3-1 mağlup etti.
Advertisements