Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Guimaraes, Gözde Yılmaz)

Setler: 23-25, 23-25, 11-25

Süre: 79 dakika (26, 31, 22)

İSTANBUL (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

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