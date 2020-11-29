Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Akif Altın
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Guimaraes, Gözde Yılmaz)
Setler: 23-25, 23-25, 11-25
Süre: 79 dakika (26, 31, 22)
İSTANBUL (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
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