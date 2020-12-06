Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Bartsch-Hackley, Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu (Gizem Örge, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Haak)
İlbank: Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan, Mori (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yağmur Karaoğlu)
Setler: 25-15, 25-16, 25-17
Süre: 24, 26, 28 (78 dakika)
İSTANBUL (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, sahasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
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