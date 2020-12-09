Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Tolgacan Dinçer

PTT: Ece Morova, Ceyda Aktaş, Semra Özer, Merve Tanyel, Vuchkova, Bahar Akbay (Simay Kurt, Dilşad Nur Kavas, Aslı Kocoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

Setler: 25-19, 25-14, 25-15

Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

ANKARA (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftadan ertelenen karşılaşmada PTT, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

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