Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Mambru (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl)
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Emine Arıcı (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)
Setler: 18-25, 25-21, 32-30, 27-25
Süre: 132 dakika (26, 31, 43, 32)
ANKARA (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında İlbank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.
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