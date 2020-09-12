Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgacan Dinçer

PTT: Elisa Eve, Su Zent, Dimitrova, Merve Tanyel, Vuchkova, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Aslı Koçoğlu, Yağmur Mislina Kılıç, Bahar Akbay)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan, Merve Cepni, Hümay Topaloğlu)

Setler: 25-23, 22-25, 12-25, 25-18, 14-16

Süre: 135 dakika (29, 32, 26, 27, 21)

ANKARA (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Kuzeyboru, deplasmanda PTT'yi 3-2 yendi.

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