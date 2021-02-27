Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio, Borgo (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Merve Çepni)
Setler: 25-18, 25-12, 25-18
Süre: 72 dakika (25, 23, 24)
BURSA (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.