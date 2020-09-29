Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Beşiktaş: Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)
Karayolları: Ezgi Akyaldız, Nur Hanife Özaydınlı, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Havili (Gülçin Doğan, Ezgi Kezban Kara, Abbott, Kübra Kegan)
Setler: 19-25, 22-25, 25-22, 23-25
Süre: 124 dakika (28, 32, 33, 31)
İSTANBUL (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Karayolları, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
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