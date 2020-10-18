Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
-

Salon : Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Uğur Ateş

VakıfBank: Ognjenovic, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Hackley, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Gorrel, Hümay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-15, 23-25, 25-18

Süre: 104 dakika (26, 22, 29, 27)

ANKARA (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ertelenen 7. hafta maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?