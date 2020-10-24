Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Gözde Turan, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç, (Buse Kaygısız, Zekiye Ünal)

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Kingdon, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova, (Sinem Bayazıt, Bashnakova, İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever)

Setler: 21-25, 13-25, 16-25

Süre: 62 dakika (22, 20, 20)

İSTANBUL (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyesi, Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 yendi.

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