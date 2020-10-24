Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Aysim Erginay
Karayolları: Havili, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi, Tuğçe Ceyhan)
Çan Gençlik Kalespor: Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Dilan Yaşar (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)
Setler: 25-18, 25-15, 17-25, 25-14
Süre: 98 dakika (25, 23, 25, 25)
ANKARA (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Karayolları, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.
Advertisements