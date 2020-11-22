Voleybol: Toplu Sonuç

ANKARA (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları tamamlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
– Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Kuzeyboru-Karayolları: 0-3
– AXA Sigorta Efeler Ligi
Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 3-1