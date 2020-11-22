Voleybol: Toplu Sonuç

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 18'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 16'ncı hafta maçları tamamlandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart-İnegöl Belediyespor, Solhanspor-Spor Toto ve Altekma-Haliliye Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor ve Sistem9 Yeşilyurt-PTT karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

– Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Karayolları: 0-3

– AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor: 3-1

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