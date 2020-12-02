Voleybol: Toplu sonuç

Yazan:
Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

– Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3

Fenerbahçe Opet-PTT: 3-1

Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3

Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3

Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3

– AXA Sigorta Efeler Ligi

Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.

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