Voleybol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) – Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
– Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Kuzeyboru-Türk Hava Yolları: 2-3
Fenerbahçe Opet-PTT: 3-1
Sarıyer Belediyespor-VakıfBank: 0-3
Beşiktaş-Çan Gençlik Kalespor: 0-3
Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor: 2-3
– AXA Sigorta Efeler Ligi
Ligin 9. haftasından ertelenen maçta Altekma, deplasmanda Solhanspor'u 3-1 mağlup etti.
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