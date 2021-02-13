Voleybol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftası yapılan 7 maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0
Haliliye Belediyespor-Spor Toto: 0-3
Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1
Solhanspor-Sorgun Belediyespor: 3-2
Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Halkbank-Altekma: 3-0
Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Not: Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
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