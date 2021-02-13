Voleybol: Toplu sonuç

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftası yapılan 7 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0

Haliliye Belediyespor-Spor Toto: 0-3

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Solhanspor-Sorgun Belediyespor: 3-2

Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Halkbank-Altekma: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Not: Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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