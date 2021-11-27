Volkan Demirel: Eşimi güzel çekin

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile önceki gece Nişantaşı’nda görüntülendi.

Çiğdem SALTIK

Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel önceki gece Nişantaşı’nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar’ı dinlemeye gitti.

Mekan çıkışı muhabirlerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, ”Çocuklar acele etmeyin eşimi güzel çekin” dedikten sonra Zeynep Sever Demirel ile yan yana gelerek poz verdi.

“VOLKAN İLE İLK BAŞLARDA TANIŞMAK İSTEMEDİM”

İki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel geçen günlerde konuk olduğu programda eşi Volkan Demirel ile nasıl tanıştığından bahsetmişti.

Zeynep Sever Demirel, “Türkiye’ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye’ye taşındım. Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar. İstanbul’a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“FUTBOLCU DENİNCE GERİ ADIM ATTIM”

Volkan’a futbolcu olmasından ötürü uzun süre direndiğini belirten Zeynep Demirel, “Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook’tan ekledi, MSN’den ekledi. Ben hâlâ direniyorum” demişti.

“TAKTİK-MAKTİK YOK”

Zeynep Sever Demirel sözlerine şu şekilde devam etmişti. “Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyor. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.”

İlginizi Çekebilir Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin