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12 Nisan 2023
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Volkan Demirel: Hatay’da tanıdığım 100 insanın 50’sini kaybettim!

Alaturka Online
Alaturka Online

Beşiktaş ile Atletico Madrid, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle özel maç oynadı. Tüm gelirlerinin depremden etkilenen 11 ile gönderileceği karşılaşmayı Siyah-Beyazlılar 2-0 kazandı. Kara Kartal’a, İspanyol ekibi karşısında zaferi getiren golleri Gedson Fernandes ile Kevin N’Koudou kaydetti.

Depremi Hatay’da yaşayan ve sonrasında adeta şehrin sesi olarak taraflı tarafsız herkesin sesi olan Volkan Demirel de mücadele için Vodafone Park’taydı. Karşılaşmanın ardından konuşan genç hoca, Atletico Madrid ve Beşiktaş’a bu anlamlı maç için teşekkür etti.

‘Olay daha farklı boyutta’

Hâlâ çok üzgün olduğunu kaydeden Demirel, “Çok zor zaman geçirdik, hala geçirmeye devam ediyoruz. Yaşadıklarımı dün gibi hatırlıyorum. Tekrarlanmamasını diliyorum. Deprem bölgesi için yapılması gereken o kadar çok şey var ki… Televizyondan bakınca olay daha farklı boyutta. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için, orada zaman geçirip yaşamak gerekiyor” dedi.

Depremin ilk gününde Volkan Demirel sosyal medya hesabından durumu aktarmış ve gözyaşları içinde şehir için yardım istemişti.

‘Hatay’daki insanlara değerli hissettirmemiz lazım’

Felaketin boyutunu bir kez daha anlatmaya çalışan Volkan hoca, “Şu an yapılacak en güzel şey, yan yana durup Hatay’daki insanlara değerli hissettirmek. Ben oraya her gittiğimde insanlar umutlanıyor. Hatay’a gittiğimde tanıdığım 100 insan varsa 50’sini kaybettim” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel son olarak şunları söyledi:

“Benim görevim futbol. Futbolla oradaki insanların yanında olmaya çalışacağım. Ben ekrana çıkıp insanların acılarını hatırlamasını istemiyorum. Bugün de burada bir futbol organizasyonu olduğu için konuşuyorum.”

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