Volkan Demirel ile Gökhan Zan’dan anlamlı mesaj

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, on binlerce vatandaşımız da yaralandı. Depreme Hatay’da yakalanan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Hataylı eski futbolcu Gökhan Zan afet bölgesindeki mücadeleleriyle bu süreçte herkes tarafından takdir görmüştü.

‘Onların hep yanında olacağım’

Hem Volkan Demirel hem de Gökhan Zan, futbol camiasının yardım için düzenlediği Omuz Omuza programına katıldı. Vefat edenler için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Volkan Demirel, “Geride kalanların çoğu ailesini, eşini, kardeşini, geçmişini kaybetti… Buradan ben başta mesai arkadaşımız Taner Savut’a, oyuncu arkadaşımız Atsu’ya personelimiz Suzan ve Onur kardeşime başsağlığı vermek istiyorum. Kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Yaralanan, enkaz altında kalarak bekleyen 4’ü de kendi ekibimden, 10 tane futbolcu arkadaşıma geçmiş olsun diliyorum, onların hep yanında olacağım. Fazla söze gerek yok, artık yapacaklarımız var. Türkiye’nin her yerinden bir şeyler yapıldı. Orada sorunlar hala devam ediyor. Sadece futbol camiası değil, Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Bunu yaşanlar değil. Herkesin elini vicdanına koyup hareket etmeli” dedi.

‘İnsanlığın ölmediğini gösterdiler’

Gökhan Zan da artık problemden çok çözüm odaklı hareket etmek gerektiğini söyleyerek, “Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Çözüm odaklı olarak bakmak istiyorum. Volkan kardeşime teşekkür ediyorum, Hataylı gibi orayı sahiplendi. İyi ki var. Sayın değerli başkanlarım, çok değerli hocalarım ve futbolcu kardeşlerim… Çok acı felaket yaşadık. 1.5 dakika içinde vedalaşamadan aileniz, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz yok oluyor. Bizim yeni nesillere yeni bir Antakya inşaa etmememiz gerekiyor. Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsi meselesi değil, 86 milyonun meselesi… Antakya yüzyıllardan beri deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkıp önüne bakmıştır. Bundan sonra yapılacak olan yardımların programlı ve sürdürülebilir olmasını diliyorum. Türk halkına teşekkür ediyorum. İnsanlığın ölmediğini gösterdiler bize. Bizler de Hatay olarak sizlerin yanında olacağız. Emeği geçen herkese şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, inşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.