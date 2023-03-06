Volkan Demirel, Kasımpaşa-Antalyaspor maçında

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi, spor dünyasında da derinden hissedilmeye devam ediyor. Deprem sonrası gösterdiği reaksiyon, çaba ve içten çağrısı ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ülke genelinde çok değerli bir farkındalığın sembol isimlerinden oldu. Volkan Demirel, deprem sonrası Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla Hatay’da bulunduğu bölgedeki insanlar için yardım istemişti. Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Demirel, “Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay’da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin” ifadelerini kullanmıştı.

“KEŞKE ELİMİZDEN DAHA FAZLASI GELSEYDİ”

Futbol ailesinin ‘Omuz Omuza’ kampanyasına katılan ve depremde yaşanan felaketin ardından ilk kez konuşan Volkan Demirel, yaşadıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Volkan Demirel, “Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay’da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. O yüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut’un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu’ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum.” dedi ve ekledi:

“YANLARINDA OLMAYA ÇALIŞACAĞIM”

“Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım. Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır.”

“YAŞADIĞIMI BEN BİLİRİM”

“Eminim ki Türkiye’den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum”

AS: TÜRKİYE’NİN DEPREMDEKİ KAHRAMANI…

Sevilla’nın Fenerbahçe ile eşleşmesi İspanyol basınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyol AS Gazetesi; ‘Türkiye’nin depremdeki kahramanı Demirel, Sevilla’yı ağlatmıştı’ başlığıyla duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi;

‘DÜNYADAN YARDIM İSTEDİ’

‘Sevilla, Fenerbahçe ile bu kez Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşıyor. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımı, Sevilla’nın üç penaltısını penaltı atışlarında 2 kurtarış yapan kaleci Volkan Demirel’in muhteşem performansıyla Sevilla’yı eledi. Şimdi Hatayspor’un teknik direktörü olan Demirel, Türkiye ile Suriye’de yaklaşık 50.000 kişinin hayatını kaybettiği korkunç deprem sonrasında paylaşımlar yaparak, dünyadan yardım istemişti.