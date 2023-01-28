Volkan Demirel: Plan tutunca Volkan iyi hoca oluyor

Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden ve 5 maç sonra kazanan Hatayspor’da teknik direktör Volkan Demirel, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Demirel, “Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bütün Hatay bizim gibi mutludur. Bizim gibi huzurludur.” dedi ve ekledi:

‘Trabzonspor’un golden başka net bir pozisyonu yoktu’

“Uzun zaman sonra ilk defa, daha doğrusu 5 maç oldu. 5 maçtır galip gelememiştik. Bugünkü galibiyet o 5 maçın telafisi olmuştur diyelim. O yüzden biz çok mutluyuz. İlk yarı biraz oyunu tutup ikinci yarı hamlelerimizle beraber maçı almayı düşünüyorduk ki ilk yarıda Trabzonspor’un golden başka net bir pozisyonu da yoktu. Aşağı yukarı yanılmıyorsam uzun toplarla gelmeye çalıştılar. Herhangi böyle kenar organizasyonu ya da merkezden bir organizasyonları yoktu. Ama golü yememiz bizi biraz demoralize etti. Çünkü hedefimiz ilk yarıyı gol yemeden bitirip ikinci yarı hatta 3-4 tane değişiklik yapmayı planlıyordum. Ama mağlup olunca Ruben’le Ayoub’u atarak gerçi şu da vardı.”

‘Plan tutunca Volkan iyi hoca oluyor’

“Ruben’in hafta içi bir rahatsızlığı vardı. 2-3 gün bizle antrenmanlara katılamadı. Ayoub’un da biliyorsunuz belki az çok transfer gündeminde bir görüşmeleri var. Onun da kafası tam hazır olmadığından ikisine de ‘sizi ikinci yarıda kullanacağım. Bugünkü plan böyle’ dedim. Onlar da sağ olsun oyuna girer girmez katkı sağladılar. Yani tutmasa bu plan Volkan şöyle olurdu. Tutunca bu plan Volkan iyi hoca oluyor. Ama futbol günün şartlarıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti. Biz kazandık. Biz Trabzon’un kalitesini, başlarındaki hocanın iyi bir hoca olduğunu, geçen senenin şampiyonu olduğunu bunların hepsini biliyoruz ama bizim şu an kazanmamız gerektiği, onların durumundan daha önemliydi.”