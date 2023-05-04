Volkan Demirel, tarihi bir projenin peşinde! Almanya sırrı…

Bayern Münih başta olmak üzere, Türk coğrafyasının yoğun olduğu bölgelerdeki kulüplerle temaslara başlayan genç teknik adam Volkan Demirel, Hatayspor’un da içinde yer aldığı bir turnuvayı organize etmeyi planlıyor.

TEMASLARA BAŞLADI! ALMANYA SIRRI…

Gurbetçilerimizin çoğunlukla yer aldığı Berlin, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Mainz ve Münih gibi bölgeleri kapsayan bir turnuva planlayan Demirel; Bayern, Dortmund, Schalke, Hertha Berlin ve Mainz 05 gibi kulüplerle temaslara başladı.

GURBETÇİLER HAZIR KITA!

Turnuvayı yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, 20 Temmuz-5 Ağustos arasında düzenlemeyi planlayan Volkan Demirel, elde edilecek tüm geliri depremden etkilenen 11 ilimizdeki kulüplere aktarmayı planlıyor. Hatayspor’un yanı sıra deprem coğrafyasındaki amatörler kulüpler de dahil tüm kulüplere maddi kaynak sağlamayı amaçlayan Volkan Demirel, en büyük desteği ise Almanya’daki gurbetçilerden görüyor.

Hatay’ı ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışan Volkan Demirel, tarihi bir projenin peşinde.

MADDİ-MANEVİ KATKILAR SAĞLANDI

Hatırlanacağı üzere depremin ilk günlerinde Almanya’da yaşayan Türkler, Volkan Demirel adına termal battaniye, çadır, kıyafet, gıda yardımlarında bulunup, maddi-manevi katkılar sağlamıştı.

ALMAN BASININDAN DESTEK GÖRDÜ

Alman basınından büyük ilgi Volkan Demirel’in hayata geçirmeyi planladığı yardım projesinin Alman basınından destek gördüğü de ifade ediliyor. Alman medyasının önde gelen kurumlarının teknik adamla bu kampanya özelinde röportajlar yaptığı ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağı öğrenildi.

Umut Eken / FANATİK ÖZEL