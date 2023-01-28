Volkan Demirel, Trabzonspor’a kaybetmiyor! Muhteşem performans…

Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Hatayspor-Trabzonspor maçı büyük heyecana sahne olurken 3 puanı ev sahibi kaptı. Henüz 9. dakikada geriye düşen Bordo Beyazlılar, ikinci yarının başında bulduğu gollerle 5 maç sonra galibiyeti hatırladı.

TRABZONSPOR’UN BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜ

Karşılaşmada skor perdesi 9. dakikada açıldı. Rakip yarı alanının ortalarında topla buluşan Bakasetas, ceza sahasına ortayı yaptı. Penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Enis Bardhi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü Hatayspor’a atan Enis Bardhi, Trabzonspor’un bu sezonki en erken golünü kaydetti (08:05).

EŞİTLİĞİ EL KAABI GETİRDİ

İlk yarı Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda Hatayspor fırtınası esti. 47. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım’ın kafayla indirdiği topu ceza sahası yayının birkaç adım gerisinde kontrol eden El Kaabi, ceza alanına girip hafif sol çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yan direğe de çarpıp ağlara gitti.

BERTUĞ, UĞURCAN’I AVLADI

Golün ardından rüzgarı arkasına alan Bordo Beyazlılar, 3 dakika sonra öne geçti. 50. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Hatayspor’da Lobjanidze ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım’ın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır’ı geçen top uzak köşeden ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Hatayspor sahasında Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.