Volkan Demirel’e Süper Lig’den teklif: Görüşme yapılacak

Sezona Serkan Delibalta yönetiminde başlayan Hatayspor’da yedinci haftada teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel getirilmişti.

Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde form grafiğini arttırırken son olarak 5 Şubat günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

90+7’DE GELEN EN UNUTULMAYACAK GOL

Hatayspor, 90+7. dakikada Christian Atsu’nun serbest vuruştan attığı golle Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden etkilenin şehirlerin başında da Hatay geliyordu.

Sportif Direktör Taner Savut ve son maçta galibiyeti getiren golü kaydeden Christian Atsu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak ligden çekilmek istediklerini iletti. TFF’nin onaylamansının ardından iki ekibin kalan maçlarına çıkmama kararı kesinleşti.

Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilmelerine rağmen gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecekler.

OYUNCULAR TRANSFER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu ligfden çekilen takımların oyuncularına sezon sonuna kadar başka bir takımda oynamak istemeleri durumunda kolaylıklar sağladı.

Yabancı oyuncuların Türk statüsünde sayılacağı iki ekipten birçok oyuncu yeni takımlarına transfer oldu. Oyuncular, kulüpleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusunda gelecek sezon takımlarına geri dönebilecekler.

VOLKAN DEMİREL’E TEKLİF VAR

Hataysporlu oyuncular bir çok takımdan teklif alırken Teknik Direktör Volkan Demirel’e de bir teklif geldi. Ömer Erdoğan’ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlüğe futbolu yeni bırakan Sedat Ağçay’ı getiren Ankaragücü, yine de hoca arayışında.

Sarı-Lacivertliler’in Volkan Demirel’i düşündüğü ve deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.