Volkan & Zeynep Demirel’in kızı Yade 6.yaşını kutladı

Bir AVM’nin içerisinde yer alan eğlence merkezinde gerçekleştirilen kutlama renkli görüntülere sahne oldu. Zeynep Demirel, Yade’nin 6. yaş gününü ailesi, dostları ve kızının arkadaşlarıyla kutladı. Doğum gününde son dönemin popüler çizgi film karakterlerinden birinin görüntüsüne bürünün Yade, yine aynı temalı pastasını, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte üfledi.

Yade, maskotlarla pasta kesiminin ardından arkadaşlarıyla önce animasyon ekibiyle doyasıya eğlendi. Sonrasında arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel’in akşamki maç hazırlığı nedeniyle doğum gününe katılamadığını belirten eşi Zeynep Demirel, “Volkan dün akşam kamptan elinde pasta ile geldi ve Yade’nin doğum gününü ailece hep birlikte kutladık” dedi.

HEDİYE YERİNE BAĞIŞ

Bu doğum gününde Yade’ye hediye almadıklarını söyleyen Zeynep Demirel, “Çocuklar Üşümesin Diye Derneği benim de destek olduğum bir dernek. Bugün doğum gününe gelen misafirlerimizden hediye yerine isterlerse Çocuklar Üşümesin Diye Derneği’ne bağış yapmalarını rica ettik. Yade’yede öncesinde sordum ve istersen böyle bir şey yapabiliriz dedim ve Yade de çok sevindi çok istedi tabii yapalım dedi.”

“8 ŞUBAT BENİM İÇİN MİLAT”

Zeynep Demirel, “8 Şubat ilk kez anne olduğum gün. Yade hayatımdaki her şeyi temelden değiştirdi o yüzden bugün milat benim için. Bambaşka bir insan oldum 8 Şubat’tan sonra, olaylara çok farklı bakmaya başladım” diyen Zeynep Demirel, Yade için “İnsan ayrımı yapmasın, çevreyi korusun hayvanları sevsin, sağlıklı ve mutlu olsun” dileğinde bulundu.