Vucic’in yüz ifadesi sosyal medyanın gündeminde: ‘Kudüs maddesini fark etmemiş’

Yazan:
Alaturka Online
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Trump’ın Sırbistan-Kosova arasındaki anlaşmaya ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklamanın görüntülerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in sergilediği ifadeler odak noktası oldu.

Görüntülerde Trump iki ülke arasındaki anlaşmanın detaylarını anlatırken, Vucic’in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan çok sayıda uzman ve gazeteci, ‘Sırbistan’ın, büyükelçiliğini Temmuz ayında Kudüs’e taşıyacağı’ yönündeki anlaşma maddesini, Vucic’in daha önce fark etmemiş olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, geçtiğimiz hafta boyunca Beyaz Saray’da devam eden müzakerelerin sonunda, Beyaz Saray’da düzenlenen törende ‘ekonomik normalleşme’ anlaşmasına imza atmıştı.

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