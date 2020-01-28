Vücudunuzun verdiği bu işaretlere dikkat

Sağlıklı bir yaşam için vücudunuzun verdiği işaretleri ciddiye almanızda fayda var. İşte o işaretlerden bazıları…

İDRAR RENGİ

Açık renkli idrar yeterli miktarda sıvı tükettiğiniz anlamına gelir tabii mümkün olduğunca sıvı tüketiminin çoğunluğu su olmalıdır. Koyu renkli idrar az sıvı tüketiminin göstergesi olmakla beraber bu belirtiye idrarda yanma, kasık ağrısı ve koku da eşlik ediyorsa nedeni ‘idrar yolu enfeksiyonu’ olabilir. Ancak unutmayın ki, antibiyotik ve vitamin kullanımları da idrar rengini ve kokusunu değiştirebilir. Çay rengindeki idrar kanama göstergesidir. Ağrı eşlik ediyorsa taş veya kum döküyor olabilirsiniz. Ağrısız kanamanız varsa o bölgenin tümörlerine işaret eder, kesinlikle ihmal edilmemelidir. Makatta kanama ise hemoroid belirtisi olabilir. Çok miktarda pancar yerseniz kanama olmadan da idrar renginiz pembeleşebilir. İdrarda köpürme protein kaçağının olduğu böbrek hastalıklarının göstergesidir. Şeker ve tansiyon hastalığı olanlarda idrarda köpürme başlamışsa bu böbrek harabiyetine bağlı protein kaçağı işareti olabilir.

TIRNAK RENGİ

Eğer tırnaklarınızda sararmayla beraber kalınlaşma varsa nedeni tırnak mantarı olabilir. Tırnakta siyaha yakın renk değişikliği ‘malign melanom’ denilen ciddi bir kanser türünün belirtisi olabilir. Eğer çabuk kırılma, incelme gibi tırnak yapısı ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız tiroit hastalıkları, B12 vitamin, demir, çinko ve biyotin eksikliğinden kaynaklanabilir.

CİLT RENGİ

Ciltte yer yer beyazlaşmalar vitiligo göstergesidir. Vitiligo, deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir deri hastalığıdır. Ciltte göz akından başlayıp baş ve gövdeye yayılan sararma varsa karaciğer-safra yollarındaki tıkanma hastalıkları akla gelmelidir. Mavi-mor cilt rengi ise kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği ve KOAH gibi akciğer hastalıklarının habercisidir.

BACAKLARDA ŞİŞLİK

İlk başta mutlaka günlük aldığınız tuz miktarını gözden geçirin. Tuza dikkat etmenize rağmen bacaklarınızda hala şişlik varsa bu durum böbrek ve kalp yetmezliği göstergesi olabilir. Bacaklardaki ödem gündüz az miktarda, ayakta durdukça ve günün ilerleyen saatlerinde artıyorsa, ‘venöz yetmezlik’ yani bacaklardaki toplayıcı damar kapaklarındaki yetmezlik durumu olabilir. Tek bacakta şişlik ve baldırlarda ağrı varsa, ‘derin ven trombozu’ denilen damarlardaki tıkanıklık durumu olabilir, acilen hekime başvurulmalıdır.

BOYUNDA KİTLE

Çene altında, boynun yanlarında, kulak arkasında ağrılı düzgün yüzeyli kitleler elinize geliyorsa muhtemelen lenf bezidir. Lenf bezinin şiştiği bölgede iltihabi bir durum söz konusudur. Sivilceler, cilt yanıkları, kıl dönmeleri, diş apseleri, üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunda mikro-organizmaların karşısına ilk çıkan lenf bezleri savunma kalkanı oluşturup şişer. İltihabi durum gerileyince de eski haline gelir. Ağrısız, hızlı büyüme gösteren ve yüzeyi düzensiz kitleler en sevmediğimiz kitle türüdür. Kötü huylu tümörlere işaret eder, kesinlikle ihmal edilmemelidir. Adem elmasının hemen altında tiroit bezi bulunur. Yutkunmakla hareket eden kitle saptıyorsanız tiroitte nodül olabilir.